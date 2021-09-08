Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kınalıada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kınalıada açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Kalamış'a emniyetle yanaştırıldı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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