Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı - Haberler
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Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mehmet İlkay ÖZER / KINALIADA açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet İlkay ÖZER/ KINALIADA açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Kınalıada açıklarında dün akşam içinde 5 kişinin olduğu tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, karaya oturan teknenin yanına giderek kurtarama çalışması başlattı. Botla tekneye yanaşan ekipler, 5 kişiyi tahliye etti. Mahsur kalan 5 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin teknesine alındı. Kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.


Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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