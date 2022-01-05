Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi böyle kurtarıldı

Mehmet İlkay ÖZER/ KINALIADA açıklarında karaya oturan teknede mahsur kalan 5 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Kınalıada açıklarında dün akşam içinde 5 kişinin olduğu tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, karaya oturan teknenin yanına giderek kurtarama çalışması başlattı. Botla tekneye yanaşan ekipler, 5 kişiyi tahliye etti. Mahsur kalan 5 kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin teknesine alındı. Kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.