Kınalıada açıklarında içerisinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada mevkisinde sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kınalıada mevkisinde sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kınalıada mevkisinde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür