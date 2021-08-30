KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ
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KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan Consolıdator adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.

Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan Consolıdator adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımızKURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi. denildi.

KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ
KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ
KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ
KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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