KINALIADA AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİ AHIRKAPI'YA ÇEKİLDİ
Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan Consolıdator adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.
Kınalıada açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan Consolıdator adlı yük gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma römorkörünce Ahırkapı açıklarına çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İtalya'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kınalıada açıklarında makine arızası yaşayan CONSOLIDATOR adlı 190 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptanımızKURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Ahırkapı'ya demirletildi. denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı