'Kınalı kuzulara' Covid-19 testi 'Kınalı kuzulara' Covid-19 testi Askerlik çağı gelen 'kınalı kuzular' askerlik işlemleri öncesinde korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.

'Kınalı kuzulara' Covid-19 testi

ADIYAMAN - Askerlik çağı gelen 'kınalı kuzular' askerlik işlemleri öncesinde korona virüs (Covid-19) testine tabi tutuldu.

2020 yılının üçüncü celp döneminde askere alınacak olan 2000/3 tertip asker adayları askerlik şubelerindeki işlemlerinin ardından korona virüs (Covid-19) testi yaptırıyor. Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilen Covid-19 testi için asker adaylarının ağız ve burunlarından sürüntü örneği alındı. Uzun kuyruk oluşturan asker adaylarının test sonucunun ardından silüs alacak.

Asker adayları, askerlik şubelerinin kendilerini Covid-19 testine gönderdiğini ve testten sonra silüs alacaklarını dile getirdi.

Doktor Oğuzhan Tek ise, askere gidecek kişilere korona virüs (Covid-19) taraması yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA