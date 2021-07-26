Kınalı Kuzular Camii yardım bekliyor

Kınalı Kuzular Camii yardım bekliyor Çanakkale Savaşında, 15 yaşında askere alınan genç delikanlı kınalı kuzuların yürek burkan hikayelerinden esinlenerek ismi verilen Kınalı Kuzular Cami yardım bekliyor.

Kınalı Kuzular Camii yardım bekliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşında, 15 yaşında askere alınan genç delikanlı kınalı kuzuların yürek burkan hikayelerinden esinlenerek ismi verilen Kınalı Kuzular Cami yardım bekliyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 18 Mart 1915 tarihinde zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşlarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 14-15 yaşlarındaki analarının kınalı kuzuları büyük mücadele örneği gösterdi. Ailelerinin ellerine ve saçlarına kına yakarak vatanı için kurban ettikleri evlatları, unutulmaz bir destana imza attı. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da herkesin gözü yaşlı olarak okuduğu kınalı kuzuların hikayeleri, vatanın nasıl ayakta tutulduğunu göstermekteydi. Bu hikayelerden esinlenerek ve isimlerinin unutulmaması için 2014 yılında Kınalı Kuzular Cami inşaatına başlandı. 3-5 kişinin Çanakkale'nin Esenler Mahallesinde bir araya gelerek başlattığı cami inşattı, bugünlerde görkemiyle büyülüyor. 2020 yılında ibadete açılan camide, 3 bin kişi saf tutuyor.

Bugüne kadar esnaf ve vatandaşların desteği ile camiyi ibadete açtıklarını belirten Kınalı Kuzular Camii Derneği Başkanı Muharrem Dinler, "Camimiz alt kısmında Kur'an-ı Kerim kursu, toplantı salonu, iş yerleri ve kütüphane olarak hizmet vermektedir. Biz 3-5 arkadaşla bu yola çıktık. Bugüne kadar birçok zorlukların üstesinden geldik. Yaptıracağımız fazla bir şey kalmadı. Allah razı olsun bütün herkes gereken desteği verdi. Şimdilerde birkaç yere borcumuz var. Ayrıca dışarıda namaz kılınması için bir çatı yapılması gerekiyor. Biz yine Türkiye'nin dört bir yanından bu camimize gereken desteğin geleceğini biliyoruz" dedi.

Cami cemaatinden Metin Harmanlı ise, "14-15 yaşlarında elleri ve saçları kınalanarak gönderilen askerlerin adına binaen yapılmış bir camimizdir. Onların geride kalan torunları ve akrabalarına adeta bir miras olarak düşünülmüştür. Bu ismin çok güzel bir şekil alabilmesi için mimarisinden bankları, döşemesinden süslemelerine kadar çok güzel olması gerekiyordu. Beklediğimizden de iyi oldu diye bilirim. Bugüne kadar insanların yardımı ve kınalı kuzuların torunlarının yardımıyla bu hale geldi. Bundan sonraki borçların ve bir takım yapılacak işlerden bu yardımlarla olacaktır. Herkesi bu güzel caminin daha iyi olması için yardıma davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce