Kınalı Kuzular" At Üstünde Askere Uğurlanıyor

Kilis'te, vatani görevini yapacak asker adayı için kına geceli uğurlama töreni düzenlendi.

Kilis'te, vatani görevini ifa etmeye hazırlanan Mehmet Çivit, arkadaşları tarafından evinden alınarak asker kınasının yapıldığı salona at üstünde getirilirken yakınları duygusal anlar yaşadı.

Gurur ve hüznün birada yaşandığı uğurlama töreninde eline kına yakılan asker adayı, daha sonra arkadaşlarıyla davul, zurna eşliğinde halay çekti.

Askere gideceği için mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Çivit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekirse gözünü bile kırpmadan şehit olmak istediğini söyledi.

Her Türk gencinin bu gururu mutlaka yaşaması gerektiğini belirten, Çivit, "Allah nasip ederse inşallah bende askere gideceğim. Bütün askere gidecek olan devrelerim, korkmasınlar. Arkalarında aileleri var. Orada daha güvenli olurlar. En yakın zamanda duyduğumuz şehit haberlerine karşın bence gidilmesi gereken bir zaman. Esas şimdi birlik ve beraberlik zamanı, birbirimizi korumamız lazım. İnşallah bundan sonra daha fazla şehit haberi duymayız ama biz de gerekirse orada şehit olup o mertebeye yükseliriz." diye konuştu.