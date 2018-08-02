Kınalı Keklikler Yeniden Özgür

Van'da kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafına el konulan 15 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Van ve ilçelerinde değişik tarihlerde kaçak avcılar tarafından yakalandıktan sonra jandarma tarafından el konulup Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve yaklaşık bir aydır rehabilite edilen 15 kınalı keklik, şube müdürlüğü personeli tarafından yaşam alanlarına getirilerek doğaya bırakıldı. - VAN