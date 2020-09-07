Kınalı keklikler doğaya salındı
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Kınalı keklikler doğaya salındı

Kınalı keklikler doğaya salındıKÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği üyeleri, 250 kınalı kekliği doğaya salındı.

07.09.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:25

Kınalı keklikler doğaya salındı

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği üyeleri, 250 kınalı kekliği doğaya salındı.

Simav Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Başkanı Alaeddin Derdibelirsiz, ilçenin Nadarçam mevkiine 250 kınalı kekliği salarak doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Simav'da yaban hayatının devamı için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Derdibelirsiz, üretme istasyonlarında yetiştirilen 250 kınalı kekliği satın alarak yaban hayatına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bir zamanlar keklik popülasyonunun en fazla olduğu yerlerin başında gelen Simav'ın geldiğini hatırlatan Derdibelirsiz, "Keklik salımı yaptığımız bölgede yaklaşık 5 yıldır aynı faaliyetimizi sürdürüyoruz. Saldığımız keklikleri de gözümüzün içi gibi bakıp gözetiyoruz. Bu bölgede av yasağı uyguluyoruz" dedi. Av ve yaban hayatı sahalarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, tarımda ilaç ve gübrelemenin aşırı ve bilinçsiz kullanımı, kaçak ve usulsüz avcılık gibi nedenlerden dolayı kınalı keklik popülasyonunun azaldığına dikkat çeken Derdibelirsiz, kekliklerin en büyük özelliklerinin tarım alanlarında buğdaylara zarar veren böcekleri ve insan sağlığı için büyük tehlike arz eden keneleri yemeleri olduğu belirtti.

Kınalı keklikler doğaya salındı

Kaynak: DHA

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