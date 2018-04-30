Kınalı Eller Çilek Üretiyor

Toros Dağları'nın köylerinde yaşayan dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan "Çilek Tutan Kınalı Eller" projesi kapsamında bu yıl dağıtımı yapılacak toplam 770 bin çilek fidesi köylülere teslim edilmeye başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dört yıl önce dar gelirli vatandaşların refahını artırmaya yönelik hayata geçirilen Çilek Tutan Kınalı Eller projesi, kadınların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Aroması, kokusu ve lezzetiyle büyük talep gören çileklerin üretimini başarıyla gerçekleştiren Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Kozan ilçelerindeki kadınlar, yeni sezon fidelerini teslim aldı.

Kadınlar, belediyenin desteğiyle kendilerine verilen fideler sayesinde çilek üretimi yaptıklarını ve ürünlerine talebin çok iyi olduğunu belirterek, kendilerine alternatif bir kazanç sağlama imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür ettiler.

Bu arada proje kapsamında dört yıldan bu yana toplam 1 milyon 200 bin çilek fidesinin dağıtımı gerçekleştirildi.