Kına gecesinde az kalsın havai fişek faciası yaşanıyordu: O anlar kamerada
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Kına gecesinde az kalsın havai fişek faciası yaşanıyordu: O anlar kamerada

Kına gecesinde az kalsın havai fişek faciası yaşanıyordu: O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de kına gecesinde yanlış yerleştirilen havai fişeklerin sokak arasında patlaması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Arnavutköy'de kına gecesinde yanlış yerleştirilen havai fişeklerin sokak arasında patlaması sonucu ortalık adeta savaş alanına dönerken, olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, dün gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde sokak arasında yapılan bir kına gecesinde meydana geldi. Eğlencede müziklerin çaldığı esnada havai fişek patlatıp eğlenmek isteyen gençler, fişekleri yanlış şekilde konumlandırdı. Yanlış yöne konulan fişekler gökyüzünde patlamak yerine sokak arasında patladı. O esnada o sokakta kimsenin olmaması büyük faciayı önlerken, sokak adeta savaş alanına döndü. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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