Kına gecesi eğlencesinde silahla vurulan çocuk yaşama tutunmaya çalışıyor
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Kına gecesi eğlencesinde silahla vurulan çocuk yaşama tutunmaya çalışıyor

Adana'da kına gecesinde tabancayla havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralanan çocuk yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kına gecesi eğlencesinde silahla vurulan çocuk yaşama tutunmaya çalışıyor
09.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:22

Adana'da kına gecesinde tabancayla havaya ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralanan çocuk yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kozan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir çiftin düğünü öncesi düzenlenen kına gecesi sırasında havaya açılan ateş sonucu vurulan Eşe Günel (49) ile yeğeni Berat Demirel'in (15) tedavisi sürüyor.

Karnına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Demirel, Kozan Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan Demirel'in vücudundaki kurşunun hayati tehlike riski oluşturduğu için çıkartılamadığı öğrenildi.

İki kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen firari H.K. ise adliyeye gidip teslim olduktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kardeşi yoğun bakımda yaşam savaşı veren Enes Demirel (18), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zanlının art arda tabancayla havaya ateş ettikten sonra kendilerinin bulunduğu bölgeye silahı doğrulttuğunu ve ardından silahın ateş almasıyla yanında oturan kardeşi ile akrabasının yaralandığını kaydetti.

Yaralı çocuğun halası Nigar Cihangir de kına gecesinde birçok kişinin uyarılara rağmen silahla havaya ateş ettiğini anlattı.

Silah kullananlardan birinin de gelinin ağabeyinin arkadaşı H.K. olduğunu iddia eden Cihangir, "Bu kişi havaya ateş ederken tabanca tutukluk yaptı. Yere indirdiği sırada silah yeniden ateş aldı ve yengemin bacağından girip çıkan kurşun yeğenimin karnına isabet etti." dedi.

Cihangir, korktuğu için yeğeninin silah kullanılan alana yaklaşmasını istemediğini, bunun üzerine yeğeninin sandalyede oturup eğlenceyi izlediğini ve bu sırada vurulduğunu anlattı.

Düğünün başladığı andan itibaren gelinin yakınlarının silahla sürekli havaya ateş ettiğini aktaran Cihangir, "Kendilerini silah sıkmamaları konusunda uyaran herkesi kovdular. Vurulan yeğenimi hemen hastaneye götürdük. Durumu ağır olduğu için ilçe hastanesindeki ilk müdahaleden sonra il merkezindeki daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Doktorlar enfeksiyon kapma ihtimali olduğunu belirtiyor. Yeğenim babasını üç yıl önce kaybetti. O, bizlere emanetti." diye konuştu.

Eğlencelerde silah kullanılmasına tepki gösteren Cihangir, gözyaşı dökerek, "Düğünlerde hep mi birileri ölecek? Biz zaten düğün yapmadık. O eve gelin mi geldi, yoksa o evden cenaze mi çıktı belli değil. Ben sadece adalet istiyorum." dedi.

Kına gecesinde silahların ateşlenmesi cep telefonunda

Gelin ve damadın kına gecesinin düzenlendiği alana girişinden sonra birden fazla kişinin silahlarla havaya ateş etmesi davetlilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde silah kullananların gelin ve damadın yakınından ateş ettiği ve alanda çok sayıda çocuğun olduğu görülüyor.

Kaynak: AA

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