Kına gecelerinde "gelinleri ağlatan" türkünün klibi yoğun ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kına gecelerinde "gelinleri ağlatan" türkünün klibi yoğun ilgi gördü

04.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:07

Edirne Valiliği koordinesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kına gecelerinin vazgeçilmez türküsüne çekilen klip sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Edirne Valiliği koordinesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kına gecelerinin vazgeçilmez türküsüne çekilen klip sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Türküler seni söyler Edirnem" projesi hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği proje kapsamında 4 Edirne ve Balkan türküsü seslendirilerek klipleştirildi.

Bu türkülerden biri de Anadolu'nun doğusundan batısına tüm gelinlerin kına merasimlerinde söylenen "Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar" adlı türkü oldu.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan Edirne'ye ait türkü kısa sürede ilgi gördü.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler, Annesinin bir tanesini hor görmesinler" sözleriyle hemen herkesin bildiği türkü bir kına gecesi mizanseni ve kentin tarihi alanlarının görüntüleriyle izleyicinin beğenisine sunuldu.

-" Türk düğünlerinin ve kına gecelerinin vazgeçilmezi bir türkü"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım adına çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İnsanların salgın dönemimde çoğunlukla evde olduğu dönemde dijital platformlar üzerinden hem Edirne hem Türkiye'yi tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Soytürk, "Proje kapsamında yine Balkan ve Rumeli ezgileriyle şehrimizin güzelliklerini dijital platformlar üzerinden yerli ve yabancı ziyaretlerle buluşturduk." dedi.

Tanıtım serilerinin son çalışmalarında ise herkesin aşina olduğu kına gecelerinin kült eseri bir türküye yer verdiklerini anlatan Soytürk, şöyle sürdürdü:

"Son yaptığımız klip çalışması Edirne'nin Yolüstü köyüne ait Yüksek Yüksek Tepeler türküsüne oldu. Geleneksel Türk düğünlerinin ve kına gecelerinin vazgeçilmezi, gelin olan kızlarımızın dillerine pelesenk olmuş türküyü eşsiz Edirne güzellikleriyle sunduk.

Bu türküde hem kurumda çalışan mesai arkadaşlarımızla hem Balkan Halk Dansları Topluluğumuzla hem de Devlet Türk Müziği Topluluğundan sanatçılarımızla yani profesyonel bir ekiple çalıştık. Dünyanın birçok ülkesinden Edirne'yi görmek isteyen ziyaretçilerimize kentimizi, hem türkülerle hem de eşsiz güzelliklerle anlatma ve tanıtma imkanı bulduk."

İl Müdürü Soytürk, çeşitli grup sayfaları ve bireysel paylaşımlarla kısa sürede klibin 100 bin izlenme sayısına ulaştığını belirtti.

Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü
Kına gecelerinde 'gelinleri ağlatan' türkünün klibi yoğun ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Deniz Türüç Hakan Kutlu Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ptt Ankara Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kına gecelerinde "gelinleri ağlatan" türkünün klibi yoğun ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:07:39. #1.15#
title