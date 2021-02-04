Kına gecelerinde "gelinleri ağlatan" türkünün klibi yoğun ilgi gördü

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Edirne Valiliği koordinesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kına gecelerinin vazgeçilmez türküsüne çekilen klip sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tanıtımına katkı sunması amacıyla "Türküler seni söyler Edirnem" projesi hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği proje kapsamında 4 Edirne ve Balkan türküsü seslendirilerek klipleştirildi.

Bu türkülerden biri de Anadolu'nun doğusundan batısına tüm gelinlerin kına merasimlerinde söylenen "Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar" adlı türkü oldu.

Sosyal medya platformlarında yayınlanan Edirne'ye ait türkü kısa sürede ilgi gördü.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler, Annesinin bir tanesini hor görmesinler" sözleriyle hemen herkesin bildiği türkü bir kına gecesi mizanseni ve kentin tarihi alanlarının görüntüleriyle izleyicinin beğenisine sunuldu.

-" Türk düğünlerinin ve kına gecelerinin vazgeçilmezi bir türkü"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım adına çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

İnsanların salgın dönemimde çoğunlukla evde olduğu dönemde dijital platformlar üzerinden hem Edirne hem Türkiye'yi tanıtma fırsatı bulduklarını ifade eden Soytürk, "Proje kapsamında yine Balkan ve Rumeli ezgileriyle şehrimizin güzelliklerini dijital platformlar üzerinden yerli ve yabancı ziyaretlerle buluşturduk." dedi.

Tanıtım serilerinin son çalışmalarında ise herkesin aşina olduğu kına gecelerinin kült eseri bir türküye yer verdiklerini anlatan Soytürk, şöyle sürdürdü:

"Son yaptığımız klip çalışması Edirne'nin Yolüstü köyüne ait Yüksek Yüksek Tepeler türküsüne oldu. Geleneksel Türk düğünlerinin ve kına gecelerinin vazgeçilmezi, gelin olan kızlarımızın dillerine pelesenk olmuş türküyü eşsiz Edirne güzellikleriyle sunduk.

Bu türküde hem kurumda çalışan mesai arkadaşlarımızla hem Balkan Halk Dansları Topluluğumuzla hem de Devlet Türk Müziği Topluluğundan sanatçılarımızla yani profesyonel bir ekiple çalıştık. Dünyanın birçok ülkesinden Edirne'yi görmek isteyen ziyaretçilerimize kentimizi, hem türkülerle hem de eşsiz güzelliklerle anlatma ve tanıtma imkanı bulduk."

İl Müdürü Soytürk, çeşitli grup sayfaları ve bireysel paylaşımlarla kısa sürede klibin 100 bin izlenme sayısına ulaştığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar