Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu: 1 yaralı

Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Taşdelen (51) yönetimindeki 59 YT 681 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 5 metre yüksekten şarampole devrildi.

Kazada yaralanan tanker şoförü Taşdelen, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.