Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tanker cayır cayır yandı.
Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı: 3 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etil asetat yüklü tanker cayır cayır yandı. Yangında 3 kişi yaralandı.
Olay, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Etil asetat yüklü tanker park halindeyken henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi v Toyotasa İlkyardım ve acil hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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