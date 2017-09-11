Kimyasal Varil Paniği: 23'ü Çocuk, 40 Kişi Zehirlendi
Kimyasal varil paniği: 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendiSİİRT (İHA)- Siirt'e merkeze 15 kilometre mesafedeki Akbaş köyünde kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle ilk bilgilere göre 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi.
Kimyasal varil paniği: 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi
SİİRT (İHA)- Siirt'e merkeze 15 kilometre mesafedeki Akbaş köyünde kapağı açılan kimyasal bir varil nedeniyle ilk bilgilere göre 23'ü çocuk, 40 kişi zehirlendi. Boşaltılan köy karantina altına alındı.