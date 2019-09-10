10.09.2019 19:28

Kimyasal sızıntı tatbikatı gerçeği aratmadı

Sivas'ta Uygulama ve Araştırma hastanesinde gerçekleştirilen kimyasal sızıntı tatbikatı gerçeğini aratmadı

SİVAS - Sivas'ta Uygulama ve Araştırma hastanesinde gerçekleştirilen kimyasal sızıntı tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivas'ta Uygulama ve Araştırma Hastanesinin olası bir kimyasal sızıntı ve yangına karşı hazır olup olmadığının anlaşılması, eksiklerin tespiti ve ekiplerin tecrübe kazanması için geniş kapsamlı bir kimyasal sızıntı tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD, Kızılay, İtfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli olarak gerçekleştirdiği tatbikatta, kurgu gereği deprem sonrası biyokimya laboratuvarında kimyasal sızıntı meydana geldi. Ardından yangın çıktı. Ekipler ilk olarak hastaların tahliyesini gerçekleştirdi. Tahliye sırasında görevli hastaların ve hasta yakınlarının çığlıkları, ağlamaları, baygınlık geçirmeleri ve yaşadıkları panik tatbikata gerçeklik kattı. Yaralıların vücutlarında oluşan yanıkları için yapılan makyajlarda iddialıydı. Tahliyenin tamamlanmasının ardından sızıntıya müdahale edildi. AFAD ekiplerinin kimyasal ve biyolojik vakalara karşı özel tasarlanmış kıyafetleri dikkat çekti. Hastaneden tahliye edilen temsili yaralılar bahçede kurulan sahra hastanesine yerleştirildi. Tatbikat planlandığı gibi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: İHA