Kimyasal Silahların Yok Edilmesi Kimin Eliyle Olursa Olsun Önemlidir"

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonuna ilişkin, "Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi. Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, tesislere bir zarar verilmediğini düşünüyoruz. Danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen "Mazlum Coğrafyalar ve Ümmetin Yetimeleri" programına katılan Yıldırım, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği hava operasyonuyla ilgili bir soru üzerine, Suriye'de Beşar Esed yönetimin kimyasal silah kullanmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Doğu Guta'dan çıkarılan sivil halkın sınırda İHH tarafından karşılandığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çadır kentler kuruyoruz ve oradaki kimyasal silahtan dolayı etkilenen bir çok insanla karşılaştık. O nedenle bu zalime karşı başka bir zalimin böyle bir müdahalesine 'hayır' dememiz mümkün değil. O kimyasal silahların, tesislerinin vurulması ve yok edilmesi kimin eliyle olursa olsun önemlidir. Doğu Guta'yı boşaltmak için ve Golan Tepeleri'ndeki petrol savaşlarına hazır olmak için ne yazık ki Rusya, sessiz kaldı. İran buna sessiz kaldı ve Esed bunu gerçekleştirdi. Sonuçta da dünyanın gözü önünde bütün savaş gemileri Doğu Akdeniz'e geldi."

"Danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz"

Yıldırım, savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'e gelmesinin esasen ABD'nin bölgeye yerleşme planı olduğunu vurguladı.



Yaşananların daha çok petrol ve doğalgaz savaşı olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'deki doğalgazın çıkarılmasında hepsi pay sahibi olmak istiyor. Ayrıca Golan Tepeleri'nde Suudi Arabistan'daki petrole eş, rezervler bulundu. Doğal olarak bu bir savaş sebebi. Bugün atılan füzeler içimizi serinletmedi. Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, tesislere bir zarar verilmediğini düşünüyoruz. Danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yine kimyasal silahın kullanılma tehlikesi ve riskinin olduğu biliyoruz. Şuana kadar kimyasal silah 28 kere kullanıldı. Buna yönelik de dünya sessiz."

28 Şubat Davası

Dün verilen 28 Şubat davası kararıyla ilgili başka bir soru üzerine Yıldırım, kendisinin de 28 Şubat döneminde 23 yılla yargılandığını söyledi.

Yıldırım, o dönemde bir süre hapis yattığını dile getirerek, 28 Şubat'ta kurulan tezgahlardan dolayı bazı mağdurların halen hapiste olduğunu bildirdi.

Bu mağdurlarla ilgili hiçbir şey yapılmadığını aktaran Bülent Yıldırım, "Bunun müsebbibi olanlara birçok kez müebbet hapis cezası verildi. Adalet duygusunun yıpranmaması için bunun olması gerekiyordu. O nedenle 'Yaşı şu kadar gecikti', 'Şuan o içeri alınmasın' gibi bir düşünceyi de kabul etmiyorum. Çünkü içeride bunların kurdukları oyunlardan ve tezgahlardan dolayı 80 yaşında insan var. Bunun müsebbibi Çevik Bir ve diğerleriydi. Şimdi hak yerini bulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.