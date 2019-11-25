Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden bir kurum ve 2 kişiye ödül

25.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 20:34

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), kimyasal silahların önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla verdiği "OPCW-The Hague Award" ödülünü bu yıl bir kurum ve iki kişi paylaştı.

OPCW-The Hague Award ödülüne, Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği ile ABD'li Dr. Robert Mikulak ve Çinli Cheng Tang layık görüldü.

Ödüller, sahiplerine, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen KSYÖ'nün Taraf devletler Yıllık Konferansı'nın birinci gününün sonunda KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, Lahey Belediye Başkan Vekili Saskia Bruines ve Romanya'nın Lahey Büyükelçisi Brandusa Predescu tarafından verildi.

Ödüle layık görülenlere, 30'ar bin avronun yanı sıra birer madalya ve sertifika takdim edildi.

KSYÖ'nün 2013'te kazandığı Nobel Barış Ödülü'nün ardından tanınırlığını artırmak amacıyla verdiği ödüle, her yıl, kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesinin uygulanmasına katkı sunan kişi ya da kurumlar layık görülüyor.

Ödül için kar amacı gütmeyen kişi ya da kurumlar aday olabiliyor.

Kaynak: AA