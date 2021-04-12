Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Esed rejimi güçleri 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Esed rejimi güçleri 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandı

Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Esed rejimi güçleri 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Esed rejimi güçlerinin İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesinde Şubat 2018'de kimyasal saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Esed rejimi güçlerinin İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesinde Şubat 2018'de kimyasal saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün bugün yayımladığı raporda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığı belirtildi.

Raporda, 4 Şubat gecesi saat 21.22'de Suriye rejimine bağlı "Kaplan Güçleri"ne ait bir helikopterin Serakib'in doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği aktarıldı.

Raporun KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal saldırıları tespit eden ikinci raporu olduğu hatırlatıldı.

KSYÖ ilk raporunu 2020'de yayımladı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat hava üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi, 2020'deki raporunda Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ederek Esed rejimine yönelik hesap verme çağrısında bulunmuştu.

Soruşturma ve Tanımlama Ekibi Koordinatörü Santiago Onate Laborde, ekibinin, Rejim güçlerince 2017'nin mart ayında Latamne'ye düzenlenen hava saldırılarında kimyasal silah kullanıldığına dair çok ciddi deliller bulduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Hande Ataizi Şeyma Subaşı
Spor Diego Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Esed rejimi güçleri 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:45:09. #1.15#
title