Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: 2017'de Hama'da düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı, Beşşar Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı, Beşşar Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

KSYÖ'nün bugün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.

Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat hava üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu kaydedildi.

Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıda ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.

Raporda, Latamne'nin güneyinde 27 Mart'ta SU-22 savaş uçağı tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda ise en az 60 kişinin etkilendiği vurgulandı.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği kaydedilen raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabilceğine işaret edildi.

Soruşturma ve Tanımlama Ekibi Koordinatörü Santiago Onate Laborde ise yaptığı yazılı açıklamada, ekibinin, Rejim güçlerince 2017'nin mart ayında Latamne'ye düzenlenen hava saldırılarında kimyasal silah kullanıldığına dair çok ciddi deliller bulduğunu belirtti.

Kaynak: AA