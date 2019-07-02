Kimyasal reaktör kazanı montajında patlama

Kahramanmaraş'ta çelik kazan üretimi yapan bir fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajında meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki çelik kazan üretimi yapılan fabrikada, kimyasal reaktör kazanının montajı sırasında patlama meydana geldi. Bu sırada kazanın montajını yapan Ejder Ş. yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi 112 Acil Servis ekiplerince fabrikada yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan fabrika yetkilileri, kazanda radyoaktif maddenin bulunmadığını belirtti.

Kaynak: AA