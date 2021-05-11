Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı

Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kimyasal madde kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 'kimyasal madde' kullandığı iddia edilen T.T. fenalaştı. T.T.'nin fenalaştığını gören annesi durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri T.T.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. T.T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hakan Sabancı Caner Cindoruk
Spor Diego Muslera Mesut Özil Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kimyasal madde kullanan genç fenalaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 18:47:57. #1.16#

title