Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

22.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:23

ERZURUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Erzurum'da, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın ve 17 kişinin zehirlenmesiyle ile ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 14.00 sularında Aziziye ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki İbrahim A. isimli şahsın belirlenemeyen bir nedenden intihar ettiği bilgisi alınması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve AFAD ekipleri intikal etmiştir. İntihar eden şahıs ve maddeden etkilenen 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 17 kişi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Hastanedeki müdahale ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA