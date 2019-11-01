Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandıHATAY - Hatay'da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı.

01.11.2019 18:21

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

HATAY - Hatay'da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı. İhbar üzerine yangın noktasına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı, bir iş makinesi ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü.

Dorselerin içerisinde kimyasal maddelerin kül olduğu yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı
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