Kimyasal madde döken firmayı nöbet tutarak yakaladılar

18.10.2019 13:42

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kanalizasyon hattına kimyasal madde döktüğü tespit edilen firmaya 1 milyon 860 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Diliskelesi Mahallesi sakinlerinden gelen "ağır koku" şikayetleri üzerine Dilovası Belediyesi ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kokunun yayıldığı bölgede 24 saat nöbet tutan Dilovası Belediyesi zabıta ekipleri, rögar kapaklarını açarak kanalizasyona döken kişileri suç üstü yakaladı.

İlk belirlemelere göre, vidanjörlerin içerisindeki kimyasal maddeler ile rögarlar içine bırakılan kimyasallarla aynı olduğu belirlendi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de alınan numuneleri incelenmek üzere TÜBİTAK yetkililerine teslim etti.

Dilovası Belediyesinden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehlikeye sokan kişi ya da kurumlara gereken cezaların verileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kimyasal madde döktüğü tespit edilen şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınması nedeniyle 900 bin lira, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak dökümünden 900 bin lira, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) iç tüzüğüne aykırı hareket edilmesi nedeniyle 60 bin lira olmak üzere, toplam 1 milyon 860 bin lira ceza verilmiştir. Ayrıca DOSB iç tüzüğüne uyulmaması nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği alanın enerji hatları kesilmiştir."

Açıklamada, Dilovası Belediyesi ve DOSB yönetiminin, kokuya neden olan firmanın cezalandırılması için suç duyurusunda da bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA