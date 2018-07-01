Kimyasal hadım nedir; nasıl uygulanır?

Ankara Polatlı'da katledilen Küçük Eylül olayının ardından konuşulmaya başlanan kimyasal hadım, özellikle çocuklara cinsel saldırı suçları işleyen zanlılara uygulanacak ceza olarak gündeme geldi. Peki kimyasal hadım nedir? Kimlere ve nasıl uygulanacak?

"CİNSEL KASTRASYON TEDBİRİNİ YENİ DÖNEMDE DEVREYE SOKACAĞIZ"

Ankara Polatlı'da kaybolan ve daha sonra vahşice katledilmiş şekilde bulunan Eylül Yağlıkara ile ilgili açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, çocuk istismarı ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası gündeme gelen kimyasal hadım düzenlemesini hatırlattı. Bozdağ, "Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız" dedi.

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI KİMYASAL HADIM ALINACAK TEDBİRLER ARASINDA

Kimyasal hadım yani kastrasyon, Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat K. ve geçen aylarda bir babanın öz kızına karşı uyguladığı cinsel istismar sonrası gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çocuk istismarının önüne geçmek için alınacak tedbirler arasında kimyasal hadımın da olabileceği açıklamasında bulunmuştu.

KİMYASAL HADIM NEDİR? KİMLERE UYGULANIR?

Kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltıcı birtakım ilaçların kendisine verilmesidir. Cinsel istismarcıların ağırlıklı erkek olduğunu düşünecek olursak, testosteron dediğimiz hormonu azaltıcı birtakım ilaçların kişilere verilmesi ve bu ilaçların kişilerin ömür boyu almasını sağlayarak cinsel fonksiyonlarını azaltıcı bir etki oluşturması bekleniyor.

DÜNYADA UYGULAYAN ÜLKELER

Kimyasal hadım pek çok ülkede kullanılıyor. Türkiye'de gündeme gelen kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.

"TOPLUMUMUZU ÇÖKÜŞE GÖTÜRECEK DİNAMİTTİR, GÖZ YUMAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu: İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız...