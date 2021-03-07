Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın
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Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın

07.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:07

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kimyasal atık yüklü tırda yangın Yangın büyümeden söndürüldü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Kimyasal atık yüklü tırda yangın

Yangın büyümeden söndürüldü

DÜZCE - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Olay Düzce'nin Gölyaka İlçesi'nde bulunan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gölyaka Yeşil Mahallesi'nde bulunan tır parkında park halindeki 41 SN 713 plakalı kimyasal atık yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dorsede ki kimyasal yüklü malzemeler çevredeki dozerlerin yardımı ile boşaltılırken, yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Tırın dorsesi ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ise Gölyakalı Samet Kalyoncu tarafından kaydedildi.

Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın
Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın
Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın
Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın
Son dakika haberleri | Kimyasal atık yüklü tırda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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