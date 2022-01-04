Kimyadan 2021 yılında 25,3 milyar dolar ihracat - Haberler
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Kimyadan 2021 yılında 25,3 milyar dolar ihracat

Kimyadan 2021 yılında 25,3 milyar dolar ihracat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kimya sektörü, 2021 yılında 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İHA) - Kimya sektörü, 2021 yılında 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör aralık ayında ise 2,48 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 38 artış sağladı. Sektör 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştı.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Koçak, "Kimya sektörü olarak 2021 yılını son derece güzel rakamlarla kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatta istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek" dedi.

Koçak, "Kimya sektörü olarak 2021 yılını son derece güzel rakamlarla kapadık. Hedefimiz yeni yılda da ihracatta istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek. Sektörümüz 2021 yılında 25,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumuna ulaştık. Aralık ayında ise 2,48 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 38 artış yakaladık. Hedefimiz ihracatta yukarı doğru ivmemizi sürdürmek. Türkiye ekonomisine yeni dönemde de kesintisiz katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - İSTANBUL

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