Kimyacı öğretim üyeleri "dezenfektan seferberliği" başlattı
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Trakya Üniversitesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel

Kimyacı öğretim üyeleri "dezenfektan seferberliği" başlattı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı amacıyla günde 1 ton dezenfektan üretiyor.

03.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:10
Kimyacı öğretim üyeleri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı amacıyla günde 1 ton dezenfektan üretiyor.

Öğretim üyeleri, kentteki hastaneler, sınır kapıları, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması amacıyla üniversitedeki Çevre ve Enstrümental Laboratuvarı'nda çalışma yapıyor.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Zaim koordinesinde öğretim üyelerinden oluşan ekip, günde 1 ton dezenfektan imal ediyor.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dezenfektan üretimi konusundaki teşvikiyle harekete geçtiklerini söyledi.

Bu üretime Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de büyük katkısı olduğunu belirten Tabakoğlu, şöyle devam etti:

"Onların bize kattığı aletlerle ürettiğimiz dezenfektanları bölge hastanelerine, sınır kapıları ve dezenfeksiyon yapılacak kurum ve kuruluşlara teslim ediyoruz. Dezenfeksiyon gittikçe önem kazanıyor. Özellikle hastanelerde kullanılmak üzere ortam dezenfeksiyonuna ihtiyaç var. Çok yüksek oranda düşük maliyetle bunu üretiyor olmak, bugünlerde önemlidir. Bunu sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyoruz."

Prof. Dr. Zaim ise sodyum hipoklorit kullanarak, çamaşır suyundan 80 defa daha güçlü hipokloröz asit, yani dezenfektan ürettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"200 ppm civarında oldukça seyreltik bir miktarda ph derecesi de nötre yakın bir ölçüde hazırlanarak yaklaşık günde 1 ton üretebiliyoruz. Bu konuda bize Edirne Valiliği yardımcı oldu. Bizim için sağladıkları kaplar kullanarak rahatça 2 ton üretme kapasitemiz var. Fakat her biri için tek tek ölçüm yapmaktayız, konsantrasyon belirlemek zorundayız ki bir zarar vermeyelim."

"Ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz"

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da yaklaşık 1 haftadır dezenfektan üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Firmaların şu anda piyasaya dezenfektan yetiştiremediğini vurgulayan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Herkes elinden ne geliyorsa yapması lazım, bu bir mücadele, bir seferberliktir. Bunu bir savaş gibi düşünürsek en önde sağlık çalışanlarımız var. Sağlık çalışanlarına destek olmamız gerekiyor. Bazı vatandaşlar maddi destek verecek ve insanlar evinde kalarak en büyük desteği verecek. Biz de bölüm olarak organize olduk, şimdilik 1 ton, ileride bu miktarı artırabiliriz. Her gün buradayız ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz."

Öğretim üyelerine katkıda bulunan göz hastalıkları uzmanı Osman Kaplaner de dezenfektanı 3 yıldır kullandığını belirterek, "Bu dezenfektanın içeriği 4,5 yıl önce Amerika'da bulunmuş bir moleküldü ve stabil etmeyi başardılar. Daha sonra ülkemizde bazı firmalarımız üretti. Göze sıkılan formunu ameliyat öncesinde göz temizliğinde hastaların mikrop kapmaması için sürekli kullanıyorum. Kullanıldıktan birkaç dakika sonra suya dönüşüyor, etrafta toksik bir etki, kalıntı bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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