Kimya Ur-Ge Üyeleri Rusya Pazarına Odaklandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde yürütülen Kimya UR-GE Projesi'nin yeni rotası 150 milyon nüfuslu Rusya oldu. Sektör temsilcileri, başkent Moskova'da gerçekleştirilen B2B organizasyonunda yeni işbirlikleri için Rus iş insanlarıyla aynı masada buluştu.

Bursa'nın ihracat odaklı kalkınma modeline güç katmak için hamlesini sürdüren BTSO, yeni bir yurt dışı programına imza attı. Türkiye'de aynı anda en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumu olan BTSO, Kimya Ur-Ge Projesi kapsamında Moskova'ya ihracat seferi gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen UR-GE Projesi kapsamında daha önce Güney Afrika, Kenya, Romanya, İran ve Bulgaristan'a çıkarma yapan sektör temsilcilerinin yeni durağı Moskova oldu. Sektör temsilcileri, B2B organizasyonunda Rusya iş insanları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Aralık ayında Bursa'da yapılacak alım heyeti programı öncesinde düzenlenen organizasyon, firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına da büyük destek sağladı.

Kimya Sektör Konsey Başkanı İlker Duran, kimya sektöründe Bursa'nın ciddi bir potansiyel taşıdığını söyledi. UR-GE projelerinin firmaların ihracat yolculuğuna rehberlik ettiğini ifade eden İlker Duran, "Odamızın önderliğinde sektör temsilcilerimiz yurt dışı pazar kabiliyetlerini güçlendirmenin yanı sıra danışmanlık ve eğitim çalışmalarından da faydalanıyor. Firmalarımızın talepleri doğrultusunda güzel bir yol haritası belirledik. Bu programlarda birçok firmamız sıcak satış da gerçekleştirdi. Odamızın öncülüğünde dış ticaretini artıran firmalarımız, ülkemizin ihracat açılımına omuz vermeye devam edecek." dedi.

Sektör Temsilcisi Numan Karadeniz, Rusya'nın kimya sektörü için önemli fırsatlar taşıdığını belirterek, "Odamız, bireysel olarak işbirliği imkanımızın zor olduğu pazarlarda bizlere yol gösteriyor. Rusya programı bunun bir örneği. Moskova'ya gelmeden önce görüşme yapacağımız firmalar belirlenmişti. Daha yola çıkmadan önce firmalarla ön görüşme imkanı bile yakaladık. Verimli geçen B2B organizasyonuna istediğimiz firmaların katılım sağlaması bunun bir göstergesi. BTSO'nun gücünü Moskova'da hissettik." diye konuştu.

Rusya'da faaliyet gösteren Ortochem firması yöneticilerinden Elçin Ceyranov ise Bursalı firmalarla verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Daha önce tekstilde Bursalı firmalarla ticaret yapmıştık. Kimya sektöründe Bursa'nın önemli bir paya sahip olduğunu bizzat gördük. Yüz yüze görüşmeler ticaretin de daha kalıcı olmasını sağlıyor. Önümüzdeki süreçte Bursalı firmalarla çalışmayı istiyoruz." dedi. - BURSA