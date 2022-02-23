Kimya tesisi gibi çalışan lise, buz çözücü solüsyon üretimine de başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Şehit Kadir Dadaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kış günlerinde yollarda ve araç camlarında kullanılmak üzere buz çözücü solüsyon üretti.

Salgın boyunca kolonya, dezenfektan, sprey el antiseptiği gibi ürünlerin imalatını gerçekleştiren kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, okulda aldıkları teorik eğitimleri beceriye dönüştürüyor.

Kapaklı Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AA muhabirine, öğrenciler tarafından salgın boyunca ortaya konan 17 ürünün, Kapaklı ve çevre ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildiğini söyledi.

Danışmaz, meslek liselerinin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Meslek liselerimiz fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler mesleki eğitim almalarının yanında yaptıkları üretimlerle de mesleki tecrübe kazanıyor. Öğrenciler okulu bitirdikten sonra da ara elaman değil aranan elemanlar oluyorlar. Okulumuz bugüne kadar birçok ürün üretti. Salgın döneminde öğrencilerimiz sürekli çalıştı. Şimdi de buz ve kar çözücü solüsyon üretmeye başladılar. Ürünler ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara dağıtılacak."

Okulun müdür yardımcısı Rıza Karabulut da öğrencilerin salgın sürecinde önemli çalışmalar yaptığını, temizlik malzemesi, kolonya, el ve cilt antiseptik dezenfektanı gibi ürünlerin illere, ilçelere, kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtıldığını dile getirdi.

"Günde 2 ton buz çözücü üretme kapasitesine sahibiz"

Okulda üretime hiç durmadan devam ettiklerini belirten Karabulut, ürün yelpazelerine kattıkları buz çözücü solüsyonla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bu ürünler genelde eskiden sodyum klorür yani halk arasında yemek tuzu olarak bilinen, sodyum klorür tuzu kullanılıyordu. Fakat bunun yoldaki yapılara zarar verdiğini öğrendik. Biz bu tuzu kullanmadık. Bunun yerine kalsiyum klorür, magnezyum klorür tuzlarını tercih ettik. Gelen siparişler üzerine günde 2 ton buz çözücü üretme kapasitesine sahibiz. Ayrıca bu solüsyonlar sadece yollar için değil, araç camlarında oluşan buzlanmaların çözülmesinde de kullanılıyor. Bu üretimlerden öğrencilerimiz para da kazanarak harçlıklarını çıkarıyor. Ekonomik olarak kendilerine destek oluyor."

Öğrencilerden Metin Döğer ise insanların faydalanabileceği bir ürün yaptıkları için mutlu olduklarını, ürettikleriyle el becerilerini geliştirip harçlık da kazandıklarını dile getirdi.