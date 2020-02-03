Kimya sektörünün Ocak ayı ihracatı 1,7 milyar dolar

03.02.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:09

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, 2020 yılı Ocak ayında kimya sektörü ihracatı 2019 yılı Ocak ayına göre yüzde 10,6 artışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm sektörler arasında en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya sektörü, Ocak ayında 199 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.

2019 yılı boyunca gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken kimya sektörü, geçen yıl 20,6 milyar dolarlık ihracatla tarihi rekora imza attı. 2019 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimya sektörü, 2020 yılı Ocak ayında da aylık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

Kimya sektörünün Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz 2019 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırarak büyük bir başarıya imza attı. Geçen yılı 20,6 milyar dolarlık ihracatla, otomotiv sektöründen sonra en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak tamamladı. Sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kimya sektörü olarak Türkiye'nin ekonomisine yaptığımız katkının bilincinde olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl da hedeflerimize ulaşmak için İKMİB olarak yeni projelerimizle ve faaliyetlerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, Kimya Teknoloji Merkezi, Uluslararası Kimya Olimpiyatları, Kimya Zirvesi projelerimizi hayata geçireceğiz. Bununla birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız 17 milli katılım organizasyonu, 5 sektörel ticaret heyeti, 7 alım heyeti, çalıştaylar, Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, ödül töreni, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) proje faaliyetleri, fuar ziyaretleri, 5 URGE heyeti organizasyonları ile farklı eğitim, iş birlikleri ve projelerimizle ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz.

Bu yıl Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz 1,7 milyar dolarlık ihracat da hedeflerimize ulaşma noktasındaki çabalarımızın bir göstergesi. Kimya ihracatımız, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi. Bununla birlikte Hollanda'ya ve İtalya'ya kimya ihracatımızdaki artış dikkat çekici. Hollanda'ya kimya ihracatımız yüzde 226,3 artış gösterirken, İtalya'ya kimya ihracatımız yüzde 43,5 artış gösterdi. Sektörümüz 2020 yılı Ocak ayında aylık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

2020 yılı hedefimiz olan 22 milyar dolarlık kimya sektörü ihracat hedefimizi aşmak için tüm sektör oyuncularımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde seçimsiz 4 yılımız var. Bu yılları kimya sektörü adına en verimli şekilde geçirmek için üretime ve ihracata odaklanıyoruz. Kimya sektörümüzün ülkemize sağladığı katma değerin artarak devamını sağlamak, kimyanın stratejik önemini doğru bir şekilde anlatmak ve Türk kimya sektörünün dünya ticaretinden aldığı payı yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler