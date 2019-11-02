Kimya sektörünün Ekim ayı ihracatı 1,93 milyar dolar

02.11.2019 13:26

Kimya Sektörü İhracatta 10 Ayda Yüzde 18 büyüdü

İhracatta yükselişini sürdüren sektörün on aylık ihracatı ise 17 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörü ihracatta yaptığı Doğu Asya açılımı ile on ayda yüzde 18 büyüdü. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına göre kimya sektörü, 205 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla birinci oldu.

Kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Kimya sektörümüz ihracatını artırmaya devam ediyor. Doğu Asya, ABD gibi hedef ülkelerimize yönelik yaptığımız çalışmaların katkısını görüyoruz. Ekim ayı kimya sektörü ihracatımız 1,93 milyar dolar olarak gerçekleşti. On aylık süreçte sektörümüzün ihracatı 17 milyar dolara ulaştı. Aynı zamanda on aydır üst üste en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı sürdürüyoruz. Yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar dolara ulaşmak için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bir yandan alt sektörlerimizin yol haritalarını belirlemek üzere sektörel çalıştaylarımızı yaparken bir yandan yurt dışı fuar milli katılım ve ticaret heyeti organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekim ayında dünyanın en önemli plastik ve kauçuk fuarı olan "K 2019" fuarına katıldık. 152 Türk firmamız fuarda ürünlerini tanıttı. 25'inci Avrasya Ambalaj Fuarı'nda 5 ülkeden gelen satınalmacılarla Alım Heyeti organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Avrupa'nın en büyük sivil Ar-Ge programı olan Horizon 2020 kapsamında desteklenen polynSPIRE Projesi'nin "Yaygınlaştırma Etkinliği"ni İstanbul'da gerçekleştirdik. Projeyle, plastik geri dönüşümü için inovatif teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte yine Ekim ayında boya sektörü ve kauçuk sektörü çalıştaylarımızı gerçekleştirdik. Madeni Yağlar Sektörü'nde ilk kez Sektörel Ticaret Heyeti'mizi Kazakistan'a yaptık. Aynı zamanda Birliğimiz bünyesinde ilk TTG projesi olma özelliğini taşıyan Türkiye Tanıtım Grubu Madeni Yağlar Tanıtım Projemizi de Kazakistan'da gerçekleştirdik. Kasım ayında da ilaç çalıştayımızı ve 3 önemli fuarda milli katılım organizasyonunu yapacağız. 5-10 Kasım 2019 tarihleri arasında 54 firmamızla birlikte 2. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda olacağız. İKMİB olarak, bu yıl ikinci kez fuarın Türkiye milli katılım organizasyonunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl fuardan daha büyük iş birliği anlaşmaları ile dönmeyi umut ediyoruz. Çin fuarından sonra 13-15 Kasım 2019 arası Cosmoprof Asia Hong Kong'da, 18-21 Kasım tarihleri arasında da Almanya'da MEDICA fuarında olacağız. Ayrıca, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Endüstriyel Tasarım Yarışmamızın ödül törenini gerçekleştireceğiz. 27-30 Kasım 2019 tarihlerinde ise Putech Eurasia 2019 fuarında Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Ülkemizin kalkınması, sürdürülebilir ekonomi için gerekli tüm güce sahibiz, yeter ki birlik ve beraberlik içinde hareket edelim. Çalışmaya, üretmeye ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler