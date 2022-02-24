Kimya sektörü, Rusya-Ukrayna geriliminin olumsuz etkilerinden endişeli

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, geçen yıl Türkiye'nin kimya sektörü ihracatında Rusya'nın 15'inci, Ukrayna'nın 16'ncı sırada yer aldığını belirterek, "( Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Dünyadaki bu gerginliklerin, enerji fiyatlarını, fosil enerjileri, doğal gaz ve petrolü ve bunlara bağlı emtia fiyatlarını yukarıda tutmaya devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir devam eden Rusya- Ukrayna gerginliğinin maalesef savaşa dönüştüğünü ifade etti.

Pelister, "Özellikle dünyadaki bu gerginliklerin, enerji fiyatlarını, fosil enerjileri, doğal gaz ve petrolü ve bunlara bağlı emtia fiyatlarını da yukarıda tutmaya devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Gerginliğin savaş halini almasıyla birlikte petrol fiyatları ve buna bağlı olarak diğer enerji fiyatları, bunların türevleri olan emtia fiyatlarında hızlı yükselişe neden olduğunu belirten Pelister, "Elbette ülkemiz de tüm dünya gibi bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ülkemizin her iki ülke ile de ticareti, ihracatı söz konusu. 2021 yılında kimya sektörü ihracatımızda Rusya 15'inci, Ukrayna 16'ncı sırada yer aldı. Her ikisi de en çok ihracat yaptığımız ilk 20 ülke içerisinde bulunuyor." diye konuştu.

Geçen yıl Rusya'ya yaptıkları kimya ihracatının 561,7 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"İhracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,27 arttı. Rusya'ya en çok 221,5 milyon dolar ile plastikler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. İkinci sırada 82,1 milyon dolar ile uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun geldi. Üçüncü sırada 58,5 milyon dolar ile anorganik kimyasallar yer aldı."

"Savaşın bir an önce son bulmasını ve diplomasinin devreye girmesini temenni ediyoruz"

Adil Pelister, geçen yıl Ukrayna'ya yaptıkları kimya ihracatının 506 milyon dolar olduğunu ve Ukrayna'ya ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 42,36 artış gösterdiğini bildirdi.

Ukrayna'ya 163,7 milyon dolar ile en çok mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihraç ettiklerini belirten Pelister, "Bu ürün grubunu, 136,6 milyon dolar ile plastikler ve mamulleri, 48,4 milyon dolar ile de gübreler takip etti." dedi.

Pelister, 2020'nin ocak ayı ihracatına bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'ya ihracatlarının yüzde 48,95, Ukrayna'ya ihracatlarının da yüzde 16,71 arttığını bildirdi.

Savaş halinin önümüzdeki dönemde kimya sektörünün ihracatına olumsuz etkileri olacağını ifade eden Pelister, "Özellikle ham madde bakımından yüzde 70 dışa bağımlılığı bulunan sektörümüz de bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce son bulmasını ve diplomasinin devreye girmesini temenni ediyoruz." dedi.