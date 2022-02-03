Kimya sektörü ihracatı Ocak ayında yüzde 30 arttı

KİMYA sektörünün Ocak ayı ihracatı, geçen yılın Ocak ayı ihracatına göre yüzde 30,60 arttı. Kimya sektörünün bu yılki Ocak ayı ihracatı 2,13 milyar dolar oldu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Kimya sektörünün Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kimya sektörünün Ocak ayı ihracatı 2,13 milyar dolar olurken, sektörün ihracatı, geçen yıl Ocak ayına göre yüzde 30,60 arttı. 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 38,79 artışla 25,4 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırıldı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında, özellikle yılın ikinci yarısında lojistik ve tedarik bakımından sıkıntılar yaşayan sektörümüz her şeye rağmen üstün bir performans göstererek yeni bir rekora imza attı. Gerçekleştirdiğimiz 25,4 milyar dolarlık ihracat ile 2021 yılını ikinci sektör olarak tamamladık. 2020 yılına göre sektörümüz yüzde 38,79 büyüdü. Sektörümüz kapasite kullanımıyla, kilogram ortalama birim değeri artışı ile, istihdam artışı ve pazar çeşitliliği ile elindeki enstrümanları kullanarak, ülkemizin büyümesinde etkili olan ihracata en fazla katkıyı veren ikinci büyük sektör oldu. Sektörümüzü bu rekor başarıya ulaştıran tüm ihracatçılarımızı en içten duygularımla kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel