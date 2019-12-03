Kimya Sektör Platformu'nun başkanlığına İKMİB seçildi

03.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:04

Kimya Sektör Platformu'nun (KSP) 17'nci dönem başkanlığına İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) seçildi.

İKMİB açıklamasına göre, İstanbul'da gerçekleştirilen Kimya Sektör Platformu Başkanlar Kurulu Toplantısı'yla birlikte dönem başkanlığı görevini Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün'den devralan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, iki yıl boyunca KSP başkanı olarak görev yapacak.

Kimya sanayisi ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve mesleki sorunlarının dile getirilmesi, sektörde yer alan paydaşlar ve kamu arasında gerekli iletişimin sağlanarak yapısal sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan ve yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve kimya ile ilgili akademik çevrelerin temsilcilerinden oluşan Kimya Sektör Platformu, 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

"Hep beraber güzel işler yapacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı ve KSP Başkanı Adil Pelister, kimya sektörü için birlik adına gereken her şeyi hep birlikte yapacaklarını belirterek, "Önümüzdeki iki senelik süre içinde kimya sektörünü daha ileriye taşımak ve ülke menfaati için neler yapabilirizi birlikte kararlaştırıp, bu yönde çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kimya sektörünün her sektöre dokunan çok geniş yelpazeye sahip olduğunu aktaran Pelister, "Diğer sektörlere ham madde, yarı mamul veya mamul veren bir sektörümüz var. Sektörümüzün algısını ve ülkeye katkısını yükseltmemiz gerekiyor. Ticaret Bakanımızın da özellikle değindiği üzere kimya sektörümüz son zamanlarda yükselen bir ivmeyle ihracatımıza ciddi bir katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pelister, 2019 yılının ilk 11 ayında 18,8 milyar dolar ihracatla 2014'teki kendi rakamlarını geçerek rekor kırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seneyi 20 milyar doların üzerinde bir rakamla, ihracatta ikinci olarak, bitireceğimizi öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde kimya sektöründeki yatırımların artarak devam etmesi halinde ve alt sektörlerimizin birlikteliğinin sürdürülmesi durumunda belki de birinci sektör durumuna gelebiliriz diye tahmin ediyorum. Bu başarımızı, diğer sektörler ve kamu ile olan iletişimi artırarak bu sayede aramızdaki etkileşimi daha da pekiştirerek sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde sektörümüz adına elimizden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içinde olacağımızın ve sizlerle bire bir temas halinde çalışacağımızın sözünü veriyorum. Kimya sektör Platformu'nu oluşturan siz değerli paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber güzel işler yapacağız."

Kaynak: AA