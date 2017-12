Kimya Sanayiinde Yeni Dönem

23 Aralık 2017'de yürürlüğe giren KKDİK yönetmeliği ile hayatın her alanında kullanılan ürünlerdeki kimyasalların bir kısmına kısıtlama getirildi, bir kısmı tamamen yasaklandı. Oyuncaklardan ev tekstili ürünlerine, temizlik malzemelerinden takılara, boyadan inşaat malzemelerine ve kozmetik ürünlere kadar yüzlerce üründe kullanılan kimyevi maddelere yeni düzenlemeler getiren KKDİK ile artık kimyasallar insan ve çevre sağlığına daha dost olacak.



KKDİK ile, temizlik malzemelerinden takılara, kozmetik ürünlerden şaka oyunlarına ve çocuk oyuncaklarına kadar her gün insan elinin değdiği yüzlerce üründe kullanılan kimyasalların olumsuz etkilerinden, insan sağlığının ve çevrenin en üst düzeyde korunması amaçlanıyor. 23 Haziran 2017'de Resmi Gazete'de yayınlanarak kabul edilen KKDİK Yönetmeliği, 23 Aralık 2017 itibariyle yürürlüğe girdi ve gerek milli üreticiler gerekse ithalatçılar için kimya sektöründe yeni bir dönem başlattı.



Kimyasallar artık daha az zararlı



KKDİK'in neler getirdiğine bakıldığında ise en dikkat çeken yasaklamalar oyuncaklarda ve tekstil ürünlerinde kullanılan kimyasallara geldi. Örneğin şaka oyunlarının en popülerlerinden olan aksırık tozu ve koku bombasında kullanılan kimyasalların çoğuna yasaklama getirildi. Artık insan sağlığını tehdit eden şaka oyunları ülkeye giremeyecek.



Krom VI bileşiklerinin çimentoda ve cilt ile temas eden deri eşyalarda, toluenin yapıştırıcı ve sprey boyalarda, kurşunun mücevherlerde, Bisfenol A'nın pos, atm ve yazarkasa kağıtlarında kullanımına getirilen kısıtlamalar KKDİK'in dikkat çeken diğer önlemlerinden bazıları.



Yeni yönetmelik ile çevre kirliliğine neden olduğu, aynı zamanda insan sağlığını tehdit ettiği ileri sürülen Nonil fenoletoksilatlar (NPE)'ın tekstil ürünlerinde kullanımına da kısıtlama getirildi. Yönetmeliğe göre "Su ile yıkanabilir tekstil eşyalarda, eşyanın her bir parçasında veya eşyanın kendisinde ağırlıkça yüzde 0,01'e eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda NPE bulunuyorsa bu eşyalar piyasaya arz edilemeyecek".



Ancak bu örnekler sadece buzdağının görünen kısmı. Sıradan bir tüketici kimyasal maddelerin günlük hayatın hemen hemen her alanında yer aldığını henüz tam anlamıyla idrak etmiş değil. KKDİK ile AB mevzuatına uyum sağlayan Türkiye bundan böyle aynı zamanda Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından yasaklanan, kısıtlanan veya gözetim altına alınan kimyasal maddeleri Türkiye'de de aynı şekilde sınıflandırıyor olacak. - İSTANBUL