HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı

Kimya sektörünün ihracatı, 5 ayda 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı
03.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:37

Kimya sektörünün ihracatı, 5 ayda 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 1 milyar 180 milyon dolara gerileyen kimya ihracatı, yılın 5 ayında 7 milyar 233 milyon dolar oldu.

Mayısta 74,4 milyon dolarla en çok Hollanda'ya ihracat yapılırken, bu ülkeye en çok "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "muhtelif kimyasal maddeler", "anorganik kimyasallar" ve "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun" ihraç edildi.

Geçen ay Hollanda'yı Irak, Almanya, ABD, İngiltere, Azerbaycan-Nahçıvan, Fransa, İspanya, İsrail ve İtalya izledi.

Mayıs ayı ihracatında en yüksek dış satış 410 milyon 870 bin 559 dolarla "plastikler ve mamullerinde" gerçekleşti. İkinci sırada 165 milyon 181 bin 979 dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", üçüncü sırada ise 113 milyon 564 bin 182 dolarla "muhtelif kimyasal maddeler" yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise Hollanda, Almanya, İtalya, Irak, ABD, İspanya, İngiltere, Mısır, Belçika ve İsrail olarak sıralandı.

"Tüm olumsuzluklara rağmen ikinciliğimizi koruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, otomotiv, hazır giyim ve benzeri diğer sektörlere bakıldığında, kimya sektörünün salgından daha az etkilendiğinin görüldüğünü bildirdi.

Tüm olumsuzluklara rağmen ikinciliği koruduklarını vurgulayan Pelister, "Türkiye'nin toplam ihracatında mayısta yüzde 40,9 düşüşü de göz önüne aldığımızda, ortalamanın üzerinde bir başarıya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Pelister, sektörün 5 aylık ihracatının geçen yılın aynı döneme göre yüzde 17,28 azalarak 7 milyar 233 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte hem ülkemizde hem de en çok ihracat yaptığımız AB ülkeleri başta olmak üzere küresel ticarette yeni normale geçiş ile birlikte haziran itibarıyla tekrar toparlanmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan bu süreçte dijital dönüşüm de hız kazandı. İlk defa 2018'de dile getirdiğimiz 'dijitalizm' gerçeği ve dijitalleşmenin 21. yüzyılı şekillendirecek bir realite olacağı öngörümüz, koronavirüs sonrası küresel sosyoekonomik değişim ve gelişimlerin de merkezine dijital teknolojilerin yerleşeceğini gösterdi."

Pelister, sanayicilerin ve ihracatçıların bu yeni çağa ayak uyduran değil, yeni çağı kurgulayanlardan olması gerektiğini belirterek, ihracatta yeni bir hikaye yazmanın dijital ekonomiyle gerçekleşebileceğine inandıklarını kaydetti.

Bunun için de hızlıca "Dijital İhracat Platformu" oluşturmak, ihracatın lojistik ve ödeme dahil bütün süreçlerini dijitale entegre ederek hayata geçirmek zorunda olduklarını vurgulayan Pelister, bu vizyonla hareket ederek Türkiye'nin dijital ihracatta ilk sanal ticaret heyetini gerçekleştirdiklerini, Kolombiya Sanal Ticaret Heyeti'ni 11-22 Mayıs'ta düzenlediklerini anımsattı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ekonomi
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fatih Sultan Meral Akşener Devlet Bahçeli Oktay Kaldırım
Magazin Beren Saat İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Ozan Kabak Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kimya ihracatı 5 ayda 7 milyar doları aştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:40:59. #1.15#
title