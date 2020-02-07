Kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

07.02.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:34
Kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

'nin ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

D-100 kara yolunun Beylikbağı Mahallesi kesimindeki bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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