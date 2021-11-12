Kimya fabrikasında 4 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Kimya fabrikasında 4 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kimya fabrikasında 4 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Kırklareli'de yaşanan iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de yaşanan iş kazasında 1 İşçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında vardiyalı işçi olarak çalışan Ahmet Arıcan, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Fabrikanın malzeme deposunun üzerine düşen talihsiz işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

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