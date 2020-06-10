"Kimya Ar-Ge Proje Pazarı" başvuruları 9 Ekim'e uzatıldı Ticaret Bakanlığı onayında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı"nın 9'uncusu bu yıl gerçekleştirilirken, koronavirüs nedeniyle tarihleri ertelenen...

Ticaret Bakanlığı onayında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) organizasyonu ve TÜBİTAK desteği ile düzenlenen "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Ar-Ge Proje Pazarı"nın 9'uncusu bu yıl gerçekleştirilirken, koronavirüs nedeniyle tarihleri ertelenen etkinliğin başvuruları 9 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

İKMİB açıklamasına göre, 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Kimya Ar-Ge Proje Pazarı, kimya sektöründe inovatif ve Ar-Ge yönü güçlü, uygulanabilir fikirleri ticarileştirmeyi hedefliyor.

İlaç, medikal, boyalar ve yapıştırıcılar, plastik ve kauçuk, kozmetik-sabun ve temizlik ürünleri ve temel kimyasallar olmak üzere 6 ayrı kategoride başvuruların değerlendirileceği etkinlikte derece alan proje sahiplerine 600 bin lira ve ek olarak ticarileşen projelere verilecek 100 bin lira özel ödül ile toplam 700 bin lira para ödülü verilecek.

Ödül Töreni 21 Kasım'da

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yıl yapılacak yarışmanın başvuru ve ödül töreni tarihlerini koronavirüs nedeniyle ertelediklerini belirterek "Nisan ayında yapmayı planladığımız etkinliği pandemi dolayısıyla ertelemek durumunda kaldık. Son değerlendirmeler kapsamında pandemi ile ilgili ülkemizdeki gelişmeleri göz önüne alarak, başvuru tarihini 9 ekime uzattık. Ödül törenini ise yine gelişmelere bağlı olarak 21 kasımda gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 8 yılda toplamda bin 3 proje başvurusu aldık ve proje sahiplerine 1 milyon 156 bin lira nakdi ödül verdik." ifadelerini kullandı.

Pelister, Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında akademisyenler, sanayiciler, girişimciler ve öğrencilerden oluşan geniş bir katılımcı kitlesinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-kamu-girişimci iş birliği ile yüksek katma değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı artırmak. Bu yıl 9'uncu kez düzenleyeceğimiz Kimya Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğimiz için 6 ayrı kategoride başvuru alacağız. Her kategoride birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin ve üçüncüye 20 bin lira ödül vereceğiz.

Ayrıca, ülke ekonomimize kısa zamanda katkı sağlayabilmesi adına, ödül alan projelerden bir yıl içinde ticarileşmiş olan tüm projelere toplamda 100 bin lira ilave ödül vereceğiz. Şimdiye kadar ödül alan projeler içinden bir kısmı ticarileşti ve önemli başarı hikayeleri ortaya çıktı. Birçoğu için geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Marka olabilmek ve yüksek katma değerli üretim yapabilmek için üniversite-sanayi iş birliğinde etkin olmak gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle bu etkinliğimiz ile hem öğrencilerimize hem profesyonellere destek olmaya çalışıyor ve sektörümüze de yeni ürünler, projeler kazandırıyoruz. Dolayısıyla sektörümüzün ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak proje başvurularını bekliyoruz."

Kaynak: AA