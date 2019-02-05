AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının işiyle ilgili endişelerinin olmaması gerektiğini, kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını kaydetti.

Nihat Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Zeybekci, yerel seçim kampanyası kapsamında İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti, Ege Ekonomisi Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı ve Esnaf Odalar ve Kefalet Birliği'ne bağlı 50 oda başkanıyla bir araya geldi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ziyareti sırasında belediye başkanı seçildiği taktirde kurum çalışanlarının işten çıkarılacağına yönelik iddialar ortaya atıldığını kaydeden Zeybekci, "Bazıları herkesi kendi zihniyetinde sanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir kardeşimizin işiyle ilgili endişesi olmasın. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız, kimseyi mağdur etmeyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in eskiden fuarıyla anıldığını, Kültürpark'a festival tadında bir nostaljik fuarı tekrar kazandıracaklarının altını çizen Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir'de ekmeğin büyümesi için ortam yaratılmamış. Yatırımcıyı buraya çekmek için öncelikle altyapı sorunlarını, ulaşım sorunlarını halletmeniz gerekiyor. Projelerimiz İzmir'in kaybettiği zamanı kazandıracak. Kente ilk etapta yapacağımız köprülü kavşak ve battı çıktılarla, oluşturacağımız alternatif yollarla trafik sorununu çözeceğiz. Ayrıca İzmir'e ikinci çevre yolu şart. 7 Şubat'ta bu problemleri giderecek projelerimizi duyuracağız."

Akıllı şehir: İzmir



Ege Ekonomisi Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın konuğu olarak oda başkanlarıyla da bir araya gelen Nihat Zeybekci, projeleri hakkında bilgi verdi.

Zeybekci, "Akıllı Şehir İzmir" uygulamasını hayata geçirerek tüm belediyecilik hizmetlerinin dijital ortamdan yapılmasını sağlayacaklarına işaret ederek, "Evrak, ruhsat işleri dahil tüm belediye işlemleri dijital ortama taşınacak. Su şebekesindeki yoğunluğun ya da kaçağın da, ulaşımın da takibini bu akıllı sistemden yapabileceğiz. Bizim yönetim anlayışımız, dikte eden değil danışan belediyecilik olacak. Şehri birlikte yönetme hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Yöneltilen bir soru üzerine, İzmir'in İstanbul'a benzemesine müsaade etmeyeceklerine dikkati çeken Zeybekci, yoğunluk artışına izin vermeyeceklerini aktardı.

Kaynak: AA