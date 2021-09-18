Kimsesiz kadın 3 aydır parkta yatıyor

Samsun'da kimsesiz olduğunu iddia eden bir kadın, 3 aydır geceleri parkta yatıyor. Parkta kalan kadını geceleyin ise sokak köpekleri koruyor.

Kimsesiz olduğunu ileri süren 36 yaşındaki Neriman Ekinci, 3 aydır parklarda yatıyor. Son günlerde ise geceyi Anıt Park'ta geçiren Neriman Ekinci, yetkililerden yardım istiyor. Bir süre kadın sığınma evinde kaldığını, kendi isteği ile oradan ayrıldığını ifade eden Ekinci, "Bir yuva istiyorum" dedi.

"Bir kadın için sokakta yatmak çok zor"

Sıcak bir yuva ve iş istediğini ifade eden Neriman Ekinci, "Annem rahmetli olduktan sonra buralara düştüm. 3 aydır parkta yatıyorum. Çok zor günler geçiriyorum. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Rahatsız edenler oluyor. Onlardan da beni sokak köpekleri koruyor. Sığınma evinde kaldım ama orada duramadım. Kendi isteğimle ayrıldım. Allah devletimize zeval vermesin. Ev tutmam için yardımcı olunmasını istiyorum. Bir yuva istiyorum. Daha önceden bulaşıkçılık ve garsonluk yaptım. Şimdi olsa yine yaparım. İş ve ev istiyorum. Ocağım tütsün yeter. Orada burada kalmaktan yoruldum artık. Yardım bekliyorum. Kış geliyor. Havalar soğuyor. Bir kadın için sokakta yatmak çok zor. Düşmanım bile bu duruma düşmesin" diye konuştu.

Neriman Ekinci, kıyafetlerini doldurduğu pazar poşetini yastık yaparken, yanında gezdirdiği çarşaf ve yorganla üstünü örtüyor. Sokak köpekleri ise gece Ekinci'nin etrafında yatarak onu koruyor.