Kimsesiz hayvanları unutmadılar
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Kimsesiz hayvanları unutmadılar

13.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:51
Kimsesiz hayvanları unutmadılar

Karabük Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT), sokağa çıkma kısıtlaması süresinde kimsesiz sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak yalnız bırakmadı.

Karabük Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT), sokağa çıkma kısıtlaması süresinde kimsesiz sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak yalnız bırakmadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Safranbolu merkez ve civarındaki tüm sokak hayvanlarına yiyecek bırakılarak yalnız bırakılmadı.

DASKUT İl Temsilcisi Mehmet Kımır, bu zor günlerde kimsesiz sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi.

İlçe merkezinden başlayarak Tarihi Çarşı, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi gibi bölgelerde bulunan kimsesiz hayvanlara yiyecek bıraktıklarını ifade eden Kımır, "İnsanların sokağa çıkamadığı günlerde sokak hayvanları zor durumda kalabiliyor. Sokak hayvanları bu süreçte beslenme konusunda zorluklar çekiyor. Bizde bunu göz önünde bulundurarak onları yalnız bırakmıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu her zaman sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğiz. Bu zor günlerde sokak hayvanlarına yardımda bulunmak isteyen tüm hemşehrilerimizin de bizlerle iletişime geçmelerini arzu ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Kimsesiz hayvanları unutmadılar
Kimsesiz hayvanları unutmadılar
Kimsesiz hayvanları unutmadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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