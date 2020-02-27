Kimsesiz çocuklardan evlat nöbetindeki ailelere teşekkür
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Kimsesiz çocuklardan evlat nöbetindeki ailelere teşekkür

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde bulunan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

27.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:59
Kimsesiz çocuklardan evlat nöbetindeki ailelere teşekkür

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde bulunan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanının resminin bulunduğu pastayı çocuk esirgeme kurumuna gönderen ailelere kimsesiz çocuklar teşekkür etti.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanının fotoğrafı basılı pastayı daha sonra çocuk esirgeme kurumuna gönderen ailelerin pastası kimsesiz çocuklara ulaştı.


Çocuklar, evlat nöbetindeki ailelere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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