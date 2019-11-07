Kimsesiz çocuklara "uyku arkadaşı" örüyorlar

07.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:18

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Benim Uyku Arkadaşım Projesi" kapsamında yükümlüler, kimsesiz çocuklar için tavşan modelli bebek örüyor.

İlkadım Halk Eğitim Merkezinde görevli tekstil usta öğreticisi Zeynep Bayrak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasındaki atölyede 5'i kadın 9 denetimli serbestlik yükümlüsüne 320 saatlik, şiş ve tığ örücülüğü eğitimi verdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan yükümlüler, "Benim Uyku Arkadaşım Projesi"ne gönüllü olarak katılarak, çeşitli ebatlarda bebekler örüyor.

Yükümlülerin ördüğü bebekler, çocuk evlerindeki 0-6 yaş arası bebek ve çocuklara verilecek.

Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, AA muhabirine, anneden ayrılmanın çocukta yoğun kaygıya sebep olduğunu, bu kaygıyla baş etmek için çocukların anneyi hatırlatan bir nesne seçtiklerini söyledi.

Annenin simgesi olan nesnelerin bebeğe verdiği dokunsal tatminin önem taşıdığına işaret eden Ateş, "Bebek, bu nesneleri

canlı olarak düşünebilir. Nesne seçiminde çocuk kokuyu, görünümü, kolay

taşınabilirliği ve yumuşaklığı göz önünde bulundurur. Bu nesne, cinsiyete göre farklılık göstermez." diye konuştu.

Ateş, çocuk 6-7 yaşına geldiğinde bu ihtiyacın ortadan kalkmaya başladığını ancak stres

durumlarında tekrar bunu kullanarak sakinleşmek isteyebileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu nesne ile çocuk, anne ile yaşadıklarını devam ettirmeyi, kendini dış dünyaya alıştırmayı amaçlar. Yaşadığı korkuları, kaygıları

elinde gezdirdiği nesneye aktararak rahatlama sağlar. Tıpkı onu kucağına

alıp sırtını okşayarak sakinleştiren annesi gibi o nesne ile anne

şefkatini hissetmeye, yaşadığı duyguları dengelemeye başlar. Bu nesne

yatma zamanlarında, yalnız geçirilen vakitlerde çocuk için daha büyük önem taşır."

"Çocuk evlerindeki tüm çocuklara bu uyku arkadaşlarından yapacağız"

Bebeklerin 4'üncü aylarından sonra kendi yataklarında uyku arkadaşı ile uyuyabildiklerine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"Uyku arkadaşı bir

oyuncak, battaniye ya da benzeri obje olabilir ancak yumuşak, sıcak ve taşınabilir olması gerekir, çünkü uykuya dalan bebek

ona sarılacaktır. Uyku arkadaşı nesneler çocukların güven duyguları geliştirmesine, stres düzeylerinin az olmasına, dolayısıyla daha sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine olumlu katkı sağlayacaktır. Uyku arkadaşı yumuşak ve çocuğun eliyle kavrayıp sarılabileceği kadar küçük

olmalıdır. Bu kapsamda kentteki çocuk evlerindeki tüm çocuklara bu uyku arkadaşlarından yapacağız."

Usta öğretici Zeynep Bayrak ise organik ve sağlıklı, antialerjik iplerle, yıkanabilir oyuncaklar ürettiklerini anlatarak, "Çocukların duygularına yardımcı olmak adına oyuncak bebek ürettik. Tavşan modeliyle mavi ve pembe uyku arkadaşı örüyoruz. Anne sıcaklığı verebilecek hem oyuncak hem battaniye şeklinde kullanılabilecek ürünler tasarlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA