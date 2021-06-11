Kimsesiz adam ölü olarak bulundu
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Kimsesiz adam ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Haberler | 3. Sayfa

Kimsesiz adam ölü olarak bulundu Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

Kimsesiz adam ölü olarak bulundu

BURSA - Bursa'da sokaklarda yatıp kalkan kimsesiz adam kaldırımda ölü olarak bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kimsesi olmadığı ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki Memduh D.'nin kaldırımda hareketsiz yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Durum üzerine polis ekipleri çevrede tedbir alırken, olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. Savcılık incelemesinin ardından Memduh D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kimsesiz adam ölü olarak bulundu
Kimsesiz adam ölü olarak bulundu
Kimsesiz adam ölü olarak bulundu
Kimsesiz adam ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül

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