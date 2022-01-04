KİMSENİN KALMADIĞI KÖYDE, KEDİLERİN ÖLMEMESİ İÇİN MÜCADELE EDEN BAŞTAŞ'A DESTEK GELDİ

BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyünde, havalar soğuyup vatandaşlar ilçe merkezine taşınınca sahipsiz kalan kedilere, Dha'nın haberinin ardından belediye tarafından sağlık kontrolü için veteriner, bağışlarla da mama gönderildi.

Sason'a bağlı Sarıyayla köyünün sakinleri, soğuk hava ve kar yağışının ardından her sene olduğu gibi bu yıl da ilçe merkezine taşındı. Köyü terk etmeyen Mahmut Baştaş köyde sahipsiz kalan yaklaşık 30 kediyle baş başa kaldı. Baştaş, yiyecek bulmakta zorlanan kedileri kendi imkanlarıyla beslemeye başladı. Kedilere bakmakta zorlandığını belirten Baştaş'ın bu mücadelesi DHA tarafından 'Kimsenin kalmadığı köyde, kedilerin ölmemesi için mücadele ediyor' başlığıyla haberleştirildi. Haberin ardından Batman Belediyesi tarafından 4 veteriner görevlendirildi. Hayvanseverlerden gelen bağışlar da eklenerek mama gönderildi.

'KEDİLERİN SAĞLIK DURUMUNDA SIKINTI YOK'

Veteriner Hekim İbrahim Elgay, kedileri sağlık kontrolünden geçirdiklerini ve beslediklerini belirterek, "Gerçekten de kedilerin çok acıktığı belliydi. Terk edilen kedilerin önce muayenelerini yaptık. Daha sonra gerekli aşı ve antibiyotikleri uyguladık. Kedilerin sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı yok? dedi.

Ayrıca, Trabzon'un Sürmene ilçesindeki hayırseverler tarafından gönderilen mamalar da Batman Belediyesi aracılığıyla Mahmut Baştaş'a ulaştırıldı.