Kimsenin Cesaret Edemediği İşe Başkan Ergün El Attı

Mahallede sergilenen eski içme suyu hattı boruları görenleri şaşkına çevirirken, mahalle sakinlerinden Yusuf Kuzucuk, kimsenin cesaret edemediği alt ve üstyapı yenileme işine Başkan Ergün'ün el attığını söyledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde alt ve üstyapı dönüşümlerine devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde altyapı yenileme işinin büyük bir bölümü tamamlanırken, üstyapı çalışmalarına da başlandı. Mahallede sergilenen eski içme suyu şebeke boruları görenleri hayrete düşürdü. Yeni şebeke borularını da gören mahalle sakinleri Başkan Ergün sayesinde çok daha temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacaklarını belirttiler.

"Cengiz Başkanımız sayesinde daha temiz ve sağlıklı su içmek nasip olacak"

Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, mahallesinin 40-50 yıllık bir altyapı sorunu olduğunu ve yıllardır bu hizmeti beklediklerini belirtti. Muhtar Gürbüz, "Bundan 8 ay önce Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla altyapı çalışmalarımız başladı. Yaklaşık yüzde 80'lik kısmı yapılmış durumda, üstyapı çalışmalarına da geçildi. 40-50 yıl önce döşenen bu borulardan içme sularımız sağlanıyordu. Yeni nesil borularla içme suyu hatlarımız değiştiriliyor. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz sayesinde İnşallah önümüzdeki dönemde daha temiz, daha sağlıklı su içmek nasip olacak. Cengiz Başkanımızın dediği gibi 'Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz' İnşallah bundan sonraki dönemde hem geleceğimizin sağlığı hem de bizim sağlığımız için bu hizmet en iyi şekilde devam ediyor. 150 tonluk ana depomuz mahallemize yetmiyordu. Bu sebeple de bin tonluk yeni bir içme suyu depomuz yapılıyor. Bu da önümüzdeki 50-60 yıllık döneme yansıyacak olan bir yatırım. Bunun için de çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki hizmetleri de yine Cengiz Başkanımız sayesinde mahallemize kazandırmak nasip olur. Ben Avşar mahallesi adına, mahallem halkı adına tüm Büyükşehir ailesine teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Çalışmalar tamamlandıktan sonra da Cengiz Başkanımızı mahallemizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Ergün, yıllardır kanayan yaraya el attı

Mahalle sakinlerinden Yusuf Kuzucuk, mahallenin yıllardır beklediği ve kanayan yarası olan altyapı projesinin başladığını ve verimli bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Bu hizmette emeği geçen, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Çalışan emekçi arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun, Allah onlara güç kuvvet versin. Kullanmış olduğumuz eski boruları da gördük. Eski malzemeler köyümüzün ilk tesisatı. Bunların kullanım ömrü çoktan geçmişti. Uzun yıllar önce yapılması gerekiyordu ama zor bir süreç olduğu için hiç kimse buna cesaret edemedi. Cengiz Başkanımız sağ olsun bu sene bu işe el attı. Yeni boruları da görüyorsunuz. Son sistem yapılıyor. İnşallah bundan sonra bizim suyla alakalı bir sorunumuz kalmayacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri